Accordo tra Comune, carabinieri e Rap: la raccolta differenziata sbarca al Comando

Contenitori per la raccolta differenziata in arrivo da gennaio negli uffici del Comando dei carabinieri e in altri uffici dell'Arma del capoluogo siciliano. E' questo il frutto dell'accordo sottoscritto oggi tra il Comune, la Rap e il Comando legione dei carabinieri di Sicilia. L'obiettivo è non solo incrementare i livelli di raccolta differenziata ma agire a tutela dell’ambiente. Presenti nella caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente della Rap Giuseppe Norata e il comandante Giovanni Cataldo.

"Con questo protocollo - spiega il generale Cataldo - ci impegneremo a fare la nostra parte per la raccolta differenziata. Qua c’è il controllo sociale oltre quello gerarchico, non ci tireremo indietro bisogna diffondere la cultura della legalità anche dal punto di vista ambientale. Che questo protocollo sia un segnale, non solo, per la città ma per la Sicilia tutta. Bisogna partire dalle scuole per giungere al cuore delle famiglie”.

Il protocollo prevede che il ritiro e il recupero di carta-cartone, vetro-metalli, plastica e organico nei contenitori collocati nelle varie sedi dei carabinieri e nella sede del 12esimo reggimento carabinieri Sicilia caserma Calatafimi sarà curato dalla Rap. “Questo protocollo - tiene a precisare Norata - nasce ancora una volta da una esigenza ben precisa: aumentare in maniera esponenziale la raccolta differenziata a Palermo in modo che si possano ottenere risultati importanti. Percorso obbligato per dare una risposta puntuale di responsabilità all'esigenza ambientale al pianeta promuovere la cultura della differenziata partendo soprattutto dai più piccoli, affinchè differenziare diventi la quotidianità e non l'eccezione".

Il Commando legione dei Carabinieri e il 12esimo reggimento carabinieri Sicilia ospitano quasi mille tra militari e personale addetto ai servizi mensa. "Una vera cittadella nel cuore della città - commenta il sindaco Orlando - con una produzione significativa di rifiuti. Questa convenzione unite ad altre diventa un importante contributo affinchè si rafforzi e si diffonda il rispetto e la cultura ambientale. Tutto questo è la conferma e l’apprezzamento all’Arma per l’affermazione della cultura della legalità ma anche di rispetto delle regole e dei diritti di tutti e di ciascuno” .