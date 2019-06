Disabilità e viaggio binomio possibile, esperti a confronto a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il sesto appuntamento del ‘Dialogo sulla disabilità’, previsto per mercoledì 26 giugno, affronterà il tema del viaggio e quindi del turismo accessibile ma anche delle gite scolastiche: una preziosa occasione per riflettere insieme sui problemi e sulle prospettive del mondo della disabilità”. Lo dice il presidente della Terza commissione del Comune Paolo Caracausi (Idv), chiamato a moderare l’appuntamento che si terrà mercoledì 26 giugno, dalle 15 alle 19, alla sala convegni Bruno del Porto di Palermo. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Villa delle Ginestre, dalla Soprintendenza del Mare, dall’Asd Baskin Palermo, dal movimento “Cittadini Sicilia” e dalle associazioni Luce nelle Mani, Alba, Tutti insieme e Minerva, con il patrocinio del comune di Palermo e dell’Arcidiocesi di Palermo. Previsti i saluti del presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, dell’assessore regionale Toto Cordaro e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oltre agli interventi di numerose autorità. “Anche la disabilità in se stessa è in viaggio – dice Caracausi – che può arricchire e offrire opportunità, con un approccio alla vita rinnovato, che richiede alla società rispetto e apertura. Un ringraziamento va ad Antonella Balistreri e agli organizzatori per la splendida iniziativa”.