Di Maio: "Ogni mattina mi sveglio e penso che da Palermo a Catania si fa prima in aereo con scalo a Roma..."

Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini si lamenta di non aver ancora visto il dossier sulla Tav? Gli risponde così Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera, ha detto: "Stia tranquillo il collega vicepremier, neanche io ho l’ho letto ancora, ma ogni mattina mi sveglio e penso che da Palermo a Catania si fa prima in aereo con scalo a Roma che in auto o in treno, oppure che da Roma a Pescara in treno ci vogliono sette ore...".

Acque agitate denttro la maggioranza. Litigano anche Matteo Salvini e il ministero dei Trasporti, Toninelli, proprio sulle modalità di condivisione dei contenuti dell'analisi costi-benefici sulla Tav. Il vicepremier leghista si è lamentato di non aver ricevuto il dossier ("non ho visto nemmeno una pagina"), mentre "a Parigi già ce l'hanno". E Di Maio, nel corso del suo intervento, ha aggiunto: "Non mi sveglio ogni mattina pensando a questo buco per la Torino-Lione, per collegare italiani e francesi, mi sveglio e penso a come collegare meglio gli italiani con gli italiani, visti i problemi che abbiamo infrastrutturali. Poi verrà il momento in cui leggeremo questa analisi costi-benefici ma ci sono ben altri problemi che dovrebbero condizionare il dibattito pubblico. La leggeremo insieme, ma le posizioni sono ben note, quindi è inutile alimentare il dibattito ogni giorno”.

Proprio negli scorsi giorni Di Maio aveva detto: “Lavoriamo sulle cose su cui siamo d’accordo e mettiamo un attimo da parte quelle su cui non siamo d’accordo. Ci sono tante opere da portare a termine. C’è da fare ad esempio una Tav Catania-Palermo". Parole che avevano trovato una sponda nel concetto espresso dall’esponente M5s Alessandro Di Battista: “Questa storia che siamo per il no alle infrastrutture è una bugia totale – ha sottolineato Di Battista – che come tante altre che ci hanno riguardato smantelleremo. Noi siamo favorevoli all’Alta velocità Palermo-Catania".