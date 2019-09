Suicidio in carcere, detenuto palermitano di 20 anni si toglie la vita

Un detenuto palermitano di 20 anni si è tolto la vita nell'ottavo reparto dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Un bollettino di morti e violenze ormai continuo all'interno della struttura in provincia di Messina. Il detenuto ha deciso di farla finita impiccandosi.

E' successo stamattina, intorno alle 7,30: il palermitano si è suicidato annodandosi una camicia al collo in un momento in cui si è trovato da solo in cella. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli agenti di polizia penitenziaria. Ogni tentativo di rianimare il giovane però è risultato vano. Sull'episodio sarà avviata un'inchiesta interna.

Francesco Fucile, segretario provinciale della Fp Cgil, che a breve manifesterà tutta la sua preoccupazione in un comunicato è su tutte le furie: "Possiamo andare avanti così? Si contano vittime tra i detenuti e pure l'ulteriore aggressione e sempre nello stesso reparto a un nostro agente, siamo stanchi di promesse non mantenute su aumento di poliziotti e potenziamento della sicurezza, a Barcellona la questione è sanitaria e non solo penitenziaria, chiederemo l'intervento dell'assessorato regionale alla Salute perché la sicurezza è collegata alla salute mentale dei detenuti". Dalla scorsa primavera all'ex Opg non si contano più le richieste di garantire sicurezza ai poliziotti e migliorare le condizioni della struttura.