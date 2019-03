Termini Imerese, detenuto bagherese trovato morto nella sua cella

Detenuto trovato morto nella sua cella. E’ accaduto ieri pomeriggio nella casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese dove si sarebbe suicidato M.S., bagherese in carcere dopo una condanna per maltrattamenti. Quando sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria per lui non c’era più nulla da fare.

Appreso l’accaduto gli agenti hanno avvisato la direzione del carcere, i familiari e l’autorità giudiziaria che ha disposto successivamente l’autopsia. L’esame da eseguire all’Istituto di medicina legale del Policlinico servirà a chiarire la causa del decesso, per stabilire in quale direzione concentrare le indagini o chiudere il caso.