Detenuti in semilibertà, parte il progetto per impiegarli in servizi utili

Utilizzare i detenuti in semilibertà per il progetto Emergenza periferie Palermo. Un progetto ambizioso, quello approvato dalla settima circoscrizione nell'ultimo giorno dello scorso anno, con una mozione proposta dal vicepresidente di Forza Italia, Fabio Costantino, e dai consiglieri Natale Puma e Pietro Gottuso.

"Una scelta maturata per insufficienza di personale che si occupi di garantire l'igiene, la sicurezza e il decoro del territorio", dichiara il vicepresidente Costantino. "Sono detenuti socialmente non pericolosi - continua il giovane azzurro - condannati per reati veniali. La legge tra l'altro, consente il loro impiego per lo svolgimento di progetti di pubblica utilità, secondo il principio della rieducazione e reinserimento in società".

"La proposta congiunta a mia firma e dei due colleghi del consiglio di Circoscrizione - conclude Costantino - mira a porre rimedio alle condizioni emergenziali in cui versano i quartieri periferici della città, mediante l'utilizzo di un progetto che sensibilizza alla concessione di una seconda possibilità a soggetti che possono ancora essere utili alla collettività".