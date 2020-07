L'incompiuta del depuratore di Santa Flavia, chiesto il commissariamento

Tra i comuni siciliani sottoposti a procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea c’è anche il Comune di Santa Flavia, il cui impianto di depurazione è stato costruito negli anni ‘90 in modo parziale, non entrando quindi mai in funzione. A complicare le cose anche il fatto che i due interventi previsti per adeguarlo alle direttive europee, uno riguardante il completamento della rete fognaria (affidato al commissario unico) e l’altro di adeguamento del sistema depurativo (affidato al Comune), rimangono ancora bloccati nelle maglie della burocrazia regionale. La parlamentare Caterina Licatini del M5S ha chiesto al ministro dell'Ambiente di procedere al commissariamento. Istanza che, secondo quanto reso noto dalla stessa parlamentare, sarebbe stata accolta.

“Ho seguito la vicenda del depuratore di Santa Flavia - dice Licatini - attivando, innanzitutto, un’inchiesta da parte della commissione Ecomafie di cui faccio parte. Ho anche evidenziato al ministro Sergio Costa, sia in audizione che attraverso una dettagliata nota, di valutare il commissariamento anche del secondo intervento, attualmente affidato al Comune. Il fatto che si intenda valutare questo commissariamento mi fa ben sperare, considerato che i lavori di adeguamento del sistema depurativo sono propedeutici alla conformità dell’intero agglomerato. Ci aspettiamo tutti che questa sia la volta buona per sbloccare definitivamente questa grave situazione e arrivare all’obiettivo: avere finalmente un depuratore in funzione e conforme alle direttive europee".