Scoperto deposito abusivo di bombole del gas al Villaggio Santa Rosalia: un arresto

Scoperto un deposito di bombole di gas gpl abusivo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Il gestore C.V., 36enne palermitano, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per furto di energia elettrica e denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti: "L’attività - spiegano dal Comando Provinciale - era collegata abusivamente alla rete elettrica pubblica e sprovvista delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio e la vendita".

Sequestrate ben 604 bombole per un valore di circa 18 mila euro. Denunciate - sempre per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti - altre quattro persone impegnate all’interno della struttura durante il blitz dei militari. Dopo la convalida dell’arresto, con rito direttissimo, il 36enne è tornato in libertà in attesa del processo.

