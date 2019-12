"C'è un uomo con un mitra sotto braccio!": panico alla Cala, arrivano le squadre speciali

Lo hanno visto mentre si aggirava alla Cala portando sotto il braccio sinistro quella che sembrava proprio una mitraglietta. Una scena che non è di certo passata inosservata ai tanti passanti e pescatori. Poi l’intervento delle forze speciali della polizia che ha permesso di accertare che si trattasse di un'arma giocattolo. Anche se l'uomo aveva in tasca anche un lungo coltello. Un quarantenne è stato denunciato negli scorsi giorni per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e portato a Villa Sofia con un’ambulanza del 118.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno visto l’uomo incamminarsi da uno dei pub che si trovano al porticciolo della Cala in direzione del Castello a Mare. “Aiuto, c’è un uomo con un’arma. Sembra una pistola. Presto, venite!”. In pochi minuti sono arrivati gli agenti delle volanti e del commissariato Centro. Ma di fronte a una potenziale minaccia del genere è stato chiesto l’intervento di una pattuglia dell'Uopi (l'Unità operativa di pronto intervento), il reparto fondato quattro anni fa e composto da donne e uomini specializzati in alto rischio e antiterrorismo.

Mentre l’uomo aveva quasi raggiunto l’area del Castello a mare, la pattuglia delle squadre speciali è arrivata alla Cala. Dal mezzo blindato sono scesi quattro agenti con mitra, casco e giubbotto antiproiettili. “Ho avuto paura - racconta un testimone a PalermoToday - quando ho visto i poliziotti muoversi in fila. Poi si sono separati per circondare l’uomo armato. Gli hanno urlato contro, lo hanno costretto a inginocchiarsi e solo dopo lo hanno bloccato e disarmato”. Il tutto sotto lo sguardo incredulo di decine di persone che hanno seguito tutta la scena a debita distanza.

La perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare un coltello di quasi venti centimetri e un’arma, simile a una Scorpion. Nel caso della mitraglietta però è stato appurato che si trattasse di un’arma finta alla quale l’uomo aveva tolto il tappo rosso. Dopo l’intervento dei sanitari del 118 è stato accertato che l’uomo soffrisse di problemi psichiatrici e fosse in cura presso il Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.