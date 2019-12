Spruzza spray al peperoncino in classe e scatena il panico, denunciato diciassettenne

Svuota una bomboletta di spray al peperoncino in classe e scatena il panico. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti ieri all’Istituto nazionale formazione addestramento e orientamento professionale di via Castellana 110 dove hanno denunciato un diciassettenne per porto di armi e oggetti atti ad offendere. La bomboletta è stata sequestrata.

Durante l’orario di lezione, forse per goliardia o forse per incoscienza, il giovane ha azionato lo spray antiaggressione nebulizzandone il contenuto in aula. Un gesto che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso cinque studentesse che accusavano difficoltà respiratorie, arrossamento e lacrimazione degli occhi.

