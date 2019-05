Via Ammiraglio Gravina, pass per la zona blu falso sul parabrezza di un'auto: denunciato

Parcheggia sulle strisce blu ma con il pass intestato a una ultraottantenne e abbinato alla sua auto. La polizia municipale ha denunciato un 63enne che aveva lasciato la sua Fiat 600 in via Ammiraglio Gravina, esponendo sul parabrezza l’autorizzazione comunale per la sosta a pagamento. Ora dovrà rispondere del reato di contraffazione. Il pass "incriminato" è stato sequestrato dagli agenti.

"Anche se perfettamente riprodotto - si legge in una nota - l’occhio attento di una pattuglia addetta a questo tipo di controlli, ha fatto scattare gli accertamenti tramite la centrale operativa e la banca dati della motorizzazione. Il responso non ha lasciato dubbi: la targa della 600 era riprodotta sul pass con numerazione intestata ad un’anziana signora".