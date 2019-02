Pugni e colpi di stampella, due fratelli nel mirino del branco: preso quattordicenne

Due fratelli colpiti con calci, pugni e anche con la stampella di uno dei componenti del branco che aveva la gamba ingessata. La polizia ha individuato e denunciato un quattordicenne della Vucciria che, insieme ad altri giovani complici, aveva cercato di rapinare due ragazzi arrivati da Messina e che si trovavano in piazza San Domenico. Affidato ai genitori un altro giovanissimo che, per via dell’età, non è considerato imputabile penalmente.

I due fratelli erano venuti insieme ai genitori per visitare la città. Mentre erano fermi nella piazza vicina a via Roma sarebbero stati avvicinati dal branco che li ha subito minacciati. "Sono riusciti a resistere - spiegano dalla Questura - al tentativo di rubare loro telefonino e portafogli ma non hanno evitato le botte”. Poi la fuga tra i vicoli del centro.

“Le vittime - proseguono dalla polizia - sono riuscite a fornire una descrizione degli aggressori”. Grazie a questi dettagli i Falchi della Squadra Mobile sono riusciti a individuare i due giovanissimi. di 14 e 10 anni, in via Ambra. Il più grande dei due è stato denunciato per il reato di tentata rapina aggravata. Il più piccolo, invece, è stato accompagnato a casa e affidato ai genitori.