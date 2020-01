Entrano nella riserva naturale con armi da caccia, denunciati 4 palermitani a Piana

Operazione antibracconaggio da parte dei carabinieri. Il bilancio è di quattro palermitani denunciati. In azione i militari di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi, con il supporto di personale del corpo forestale regionale. Le forze dell'ordine hanno eseguito diversi servizi finalizzati al contrasto del fenomeno del bracconaggio e al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di attività venatoria.

Sono stati battuti, in particolare, i territori della riserva naturale orientata Serre della Pizzuta, area naturale protetta della Regione Sicilia, nella zona di Piana degli Albanesi. "Nel corso dei controlli quattro palermitani sono stati denunciati - dicono i carabinieri - poiché si erano introdotti nella riserva con armi da caccia. Si tratta di un luogo in cui è vietata l’attività venatoria. Una condotta proibita e sanzionata penalmente dalla normativa".

Le armi sono state sequestrate e i quattro dovranno rispondere del reato di 'introduzione non autorizzata di armi in area protetta' previsto dalla legge 394/1991. Altri tre cacciatori, inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente "per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa regionale".