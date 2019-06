Ancora guai per Nino u' ballerino, denunciato per violazione di sigilli

Nino u’ ballerino denunciato per violazione dei sigilli. Dopo i controlli e i sequestri dei giorni precedenti i carabinieri della compagnia San Lorenzo e gli agenti della polizia municipale sono tornati in corso Finocchiaro Aprile lo scorso giovedì e hanno denunciato il 39enne Antonino Buffa.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il commerciante, diventato famoso anche fuori dai confini palermitani per i suoi panini con la milza ma soprattutto per la sua “danza preparatoria”, avrebbe installato un gazebo fisso. Secondo il regolamento comunale però la struttura sarebbe autorizzata solo in una determinata fascia oraria, ovvero dalle 20 fino alla notte.

Al termine delle verifiche il gazebo è stato nuovamente sequestrato e Nino u’ ballerino denunciato, non più solamente per l’occupazione abusiva di suolo pubblico ma per la violazione dei sigilli. Stessa sorte per una struttura riconducibile a un altro bar di corso Finocchiaro Aprile.

I controlli sono stati estesi anche ad altre zone della città. In via Conte Federico gli agenti del Nucleo di controllo delle attività produttive hanno sequestrato un pub privo di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie “che svolgeva illecitamente - si legge in una nota - l’intrattenimento musicale e la somministrazione di alimenti e bevande”.