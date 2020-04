Via Sperone, ladri provano a svuotare un garage: denunciato un giovane

Un diciottenne denunciato per tentato furto. La polizia ha fermato nella notte tra domenica e lunedì un giovane in via Sperone dopo la segnalazione di qualche residente che aveva visto tre persone che cercavano di scassinare la serratura di un garage. Pochi minuti la zona si è riempita di volanti del commissariato Brancaccio e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Le ricerche tra le strade buie del quartiere hanno permesso di rintracciare un giovane incensurato che cercava di allontanarsi a passo svelto dalla zona. Gli agenti lo hanno quindi bloccato e sottoposto ad accertamenti. Il diciottenne, che aveva le mani sporche e nessuna giustificazione sulla sua presenza in strada a quell’ora della notte, è stato quindi denunciato. Per lui anche una sanzione per aver violato il decreto anti contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non lontano dal garage preso di mira i poliziotti hanno sequestrato un piede di porco e un altro arnese utilizzato per forzare la saracinesca. Secondo gli investigatori, al piano andato in fumo avrebbero partecipato altre due persone che però sarebbero riuscite a fare perdere le proprie tracce. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza la cui analisi potrebbe permettere di identificare i complici.