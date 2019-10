Tassista abusivo in fuga dai vigili, i turisti a bordo tirano freno a mano e lo bloccano

Ha fatto salire a bordo della sua Seat Leon quattro turisti francesi appena scesi da una nave da crociera. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale, impegnati in alcuni controlli dei mezzi all'uscita dell’area portuale, se ne sono accorti e gli hanno intimato di fermarsi. L'uomo però, invece di rallentare ha accellerato in direzione di Monte Pellegrino con i turisti ancora a bordo. Ne è nato un inseguimento che, dopo un testacoda all'altezza dell’Ucciardone, si è concluso al Borgo grazie all'intervento degli stessi turisti che hanno tirato il freno a mano e aperto gli sportelli. Il tassista, A.C. di 42 anni, a quel punto non aveva via di scampo: si è ritrovato davanti gli agenti contro i quali avrebbe inveito minacciandoli.

Condotto al Comando di via Dogali è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sarà anche multato per aver adibito un'auto a servizio taxi (da un minimo di 1.816 euro a un massimo di 7.264 euro - l'importo sarà stabilito dal prefetto) e per guida pericolosa (in questo caso la sanzione va da un minimo di 87 euro a un massimo di 345 euro). L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca e la patente è stata sospesa. "I turisti francesi accompagnati in via Dogali per le dichiarazioni - fanno sapere dalla polizia municipale - hanno raccontato di aver pattuito una tariffa di 60 euro per il tour".