Tommaso Natale, sotto sequestro un'area occupata da un fruttivendolo "storico"

Il quartiere riconquista un’area di oltre 100 metri quadrati occupata sino ad oggi da un fruttivendolo abusivo. Poliziotti, carabinieri e vigili urbani sono intervenuti stamattina in piazza Tommaso Natale denunciando un 44enne, G.F., per il reato di invasione e occupazione di spazi pubblici. Lo spazio è stato affidato in custodia giudiziaria al Comune che adesso dovrà valutare la possibilità di stilare un progetto di riqualificazione.

Negli anni sono state eseguite operazioni analoghe che hanno portato al sequestro di attrezzatura e merce. Turra roba che poche ore dopo tornava magicamente “al suo posto”. Alla luce dei risultati conseguiti in passato la Procura ha deciso di utilizzare il pugno duro disponendo una misura più restrittiva. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali circoscrivere e sequestrare l’area.

L'attività si è concluso intorno alle 15.30 ma sono ancora in corso alcuni accertamenti per verificare se il fruttivendolo, che lavorava in pianta stabile in piazza Tommaso Natale, avesse o meno una licenza come ambulante itinerante. Sotto sequestro diverse centinaia di chili di frutta e verdura che, una volta terminati i controlli dell'Asp, saranno donati in beneficenza ad alcuni istituti caritatevoli.