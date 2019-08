Via Lincoln, sugli scaffali profumi e trucchi a prezzi stracciati: sequestrati 6 mila prodotti

Profumi e cosmetici a prezzi stracciati sugli scaffali di un negozio di via Lincoln. I finanzieri del gruppo di Palermo hanno sequestrato seimila prodotti a un commerciante cinese di 50 anni (del quale non è stato fornito il nome) che è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e detenzione di prodotti contraffatti e con segni mendaci.

Al termine di un’attività di intelligence economico-finanziaria i finanzieri hanno deciso di sottoporre a controllo l’attività specializzata nella vendita di cosmetici e tanto altro. "I prodotti esposti, eterogenei per origine e provenienza, presentavano prezzi notevolmente ribassati - si legge in una nota - rispetto al valore di mercato e recavano etichette che ricordavano noti brand".

Per questa ragione la merce è stata sequestrata per la violazione ai diritti dei marchi di fabbrica, mentre sono tuttora in corso ulteriori indagini sul contenuto delle boccette di profumo e su altre tipologie di prodotti messe in commercio per accertare che non siano dannose per la salute umana e verificare la regolarità dal punto di vista fiscale.