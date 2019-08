Abusivo e recidivo, vigili in borghese scovano parcheggiatore in via Nina Siciliana

Vigili in borghese scovano "professionista della sosta". Gli agenti del Nucleo vigilanza e trasporto pubblico della polizia municipale hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 53enne, F.G., sorpreso ad esercitare l’attività abusiva all’interno del parcheggio Emiri che si trova tra viale Regione e via Nina Siciliana. Per lui anche una sanzione da 771 euro.

Dopo gli accertamenti eseguiti dal personale intervenuto in abiti civili e a bordo di un'auto civetta l’uomo è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che il Tribunale di Palermo aveva emesso nei suoi confronti, con divieto di accesso e stazionamento nel parcheggio dov’era stato già sanzionato più volte.