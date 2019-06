Via Roma, ruba scarpe e accessori da Pittarosso: denunciata una donna

Prova a rubare 600 euro di merce da Pittarosso tra scarpe, borse e un portafogli ma viene bloccata poco prima di svignarsela. La polizia ha denunciato una donna di 39 anni per il reato di furto dopo un intervento eseguito a mezzogiorno di ieri in via Roma.

I dipendenti del negozio che si trova a pochi metri da piazza Sant’Anna si sono resi conto di una donna che si aggirava tra gli espositori con fare sospetto. Si era impossessata di calzature e accessori con l’obiettivo di uscire dal punto vendita nella speranza di non essere notata.

Mentre la 39enne stava cercando di allontanarsi sono intervenuti gli agenti del commissariato Oreto-stazione che sono riusciti a bloccarla. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per la donna è scattata la denuncia a piede libero.