Rubano in casa porcellane e un fiasco d'olio, denunciate mamma incinta e figlia 14enne

Mamma incinta e figlia di nazionalità croata si appostavano nella tromba delle scale, attendeva che le persone uscissero dalle proprie abitazioni e poi apriva la porta d’ingresso con una lastra di quelle utilizzate per le radiografie. La polizia ha denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto continuato e danneggiamento la quarantenne K.I. e una quattordicenne senza fissa dimora. Sono ritenute responsabili di vari furti in tutta la Sicilia, tra i quali alcuni colpi messi a segno a Cefalù dove sarebbero riuscite a rubare merce in porcellana e anche un fiasco d’olio. Da chiarire se le due siano coinvolte anche in altri episodi.

Le indagini degli agenti del commissariato sono servite a chiarire il modus operandi della donna e di sua figlia. “Si introducevano nei palazzi dopo essere riuscite a farsi aprire il portone suonando diversi campanelli, raggiunta quindi la tromba delle scale individuavano l’appartamento da ‘colpire’ dopo essersi appostate nel pianerottolo per meglio verificare che all’interno non vi fosse nessuno. Quando la casa era vuota, utilizzando una lastra in plastica, agivano poi sullo ‘schiocco’ della serratura della porta e si introducevano nell’appartamento dove facevano razzia di monili in oro e altri valori”.

Individuare la donna croata e la minore è stato possibile grazie alle immagini di impianto di videosorveglianza montato all’esterno e all’interno del palazzo preso di mira dai ladri, che hanno consentito ai poliziotti del commissariato di “cristallizzare i volti delle due e riscontrarne l’identità, attraverso i rilievi antropometrici condotti sui fotogrammi estrapolati. Un impulso alle indagini - spiegano dalla Questura - è giunto anche dal loro riconoscimento da parte degli agenti per un precedente controllo a loro carico effettuato il 15 maggio scorso in provincia di Siracusa, mentre viaggiavano su un veicolo privo di assicurazione”.