Via Alloro, scovato deposito di merce rubata: trovati frigo, smartphone e bici

Scovato dietro piazza Marina un deposito di merce rubata. I carabinieri hanno trovato in vicolo della Neve all’Alloro un minimarket pieno di biciclette, elettrodomestici di ogni genere (tra cui anche un’affettatrice), gruppi elettrogeni, smartphone e tablet. Dopo gli accertamenti è stato denunciato l’affittuario di quei locali, G.D.C. di 47 anni, che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione. "Chiunque riconoscesse dalla descrizione o dalla foto i propri oggetti può recarsi alla stazione di piazza Marina. La merce è in parte custodita presso i locali del Comando e in parte affidata in custodia ad una ditta convenzionata", fanno sapere i carabinieri. Ecco l’elenco completo della merce rubata:

- una bicicletta da passeggio da uomo di colore nero marca Clodia;

- una mountain bike di colore bianco con inserti rossi e neri marca Cosentino;

- una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Bergamont;

- una biciletta di colore nero con inserti gialli marca Cinzia;

- una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Commencal;

- una bici elettrica di colore nero;

- una bici elettrica di colore grigio marca Zenit;

- una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Svr Xtrail;

- una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Gatto;

- una mountain bike verde da bambino con inserti neri marca replica Daitona Regina;

- un generatore di corrente a gasolio;

- un tagliapiastrelle di colore blu;

- un’affettatrice marca Electrolux;

- due climatizzatori comprensivi di motore marca Samsung;

- un frigorifero marca Sital;

- una lavatrice marca Whirlpool;

- una cucina a gas di colore marrone marca Indesit con forno e porta bombole;

- una piallatrice di colore verde marca Tecnopower;

- una cassetta porta attrezzi di colore nero e rosso marca Würth.

- un cellulare marca Samsung di colore bianco;

- un cellulare marca Huawei di colore nero;

-un cellulare marca Huawei di colore bianco;

- un tablet di colore bianco marca Mediacom.