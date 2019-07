Zona Libertà, studio dentistico... senza dentista: denunciato odontotecnico

Odontotecnico denunciato in Procura per esercizio abusivo della professione medica. I carabinieri del Nas sono intervenuti in uno studio di via Vincenzo Di Marco e hanno sequestrato due poltrone da dentista in attesa di effettuare ulteriori accertamenti sulla documentazione presentata per l’apertura dell’attività della quale l’odontotecnico è il legale responsabile.

Secondo quanto emerso durante le prime indagini dei militari la struttura risultava regolarmente autorizzata, ma il dentista - direttore sanitario dello studio - lì non avrebbe lavorato né vi avrebbe mai messo piede. Come da lui stesso confermato mentre rispondeva alle domande dei carabinieri del Nas. Proseguono le indagini per chiarire i rapporti tra il dentista e l’odontotecnico.