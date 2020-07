Arriva ubriaco con l’ambulanza, poi prende a calci una porta: caos in guardia medica

Era arrivato a bordo di un'ambulanza, visibilmente ubriaco, ma poco prima di entrare in guardia medica ci avrebbe ripensato, prendendo a calci e pugni una porta. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì nel punto territoriale d'emergenza di Bagheria. Di fronte a questa scena un medico si è trovato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri per fermare il responsabile. "Si è provocato una ferita a una mano - racconta un testimone a PalermoToday - e ha iniziato a leccare il sangue che gli usciva per sembrare pazzo".

Arrivati sul posto i militari della compagnia di Bagheria hanno identificato un 41enne. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la porta d'ingresso riuscendo a incrinare un vetro. Una volta riportata la calma il medico in servizio per la guardia notturna ha presentato denuncia contro l'uomo, un disoccupato del posto, responsabile di quanto accaduto. Successivamente i carbinieri hanno riferito l'episodio all'autorità giudiziaria e hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Un anno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, a Bagheria si era già verificato un episodio simile. L'ennesimo ai danni del personale sanitario sparso tra ospedali e guardie mediche siciliane. In quell’occasione una dottoressa, Alessandra Pizzo, era stata aggredita durante il suo turno. A scagliarsi contro di lei una donna infuriata per non essere riuscita a contattare telefonicamente il pediatra di turno. aos alla guardia medica di Bagheria, dottoressa aggredi „"Non mi sono mai sentita sicura lì dentro. Spesso - aveva detto la dottoressa - sembra un ring piuttosto che un posto di lavoro".“