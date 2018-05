Mettono richiamo per quaglie in un albero, ma dalle rocce sbuca la Forestale: denunciati

Erano andati per una battuta di caccia a Cozzo Lupo, tra Palermo e Torretta, ma una volta arrivati si sono trovati di fronte agli uomini del Corpo forestale che sono sbucati fuori dalle rocce. Gli uomini del Nucleo operativo provinciale hanno denunciato due giorni il 58enne P.F., il cinquantenne M.G., il 28enne R.V. e il 23enne I.G., i quali alle prime ore del mattino avevano raggiunto il luogo prescelto a bordo di due fuoristrada e con i cani da caccia al seguito.

Gli uomini del Corpo forestale nei giorni precedenti avevano individuato un richiamo acustico utilizzato per riprodurre il verso della quaglia e posizionato in direzione della costa. Nel corso della stessa operazione antibracconaggio il personale del Nucleo operativo ha trovato e sequestrato in località Coste di Zarcate, a Capaci, un altro richiamo acustico illegale che era nascosto tra la vegetazione, all’interno di una cassetta di ferro ancorata con la catena a un olivastro.

Anche in questo caso il richiamo era stato posizionato in direzione del mare per attirare le quaglie che in questo periodo emigrano risalendo dall’Africa verso l’Italia e altri paesi europei. Altri dodici gli apparecchi sono stati sequestrati, nell’ambito delle attività pianificate con l’Ispettorato Ripartimentale delle foreste, lungo la fascia pedemontana costiera di Palermo, Santa Flavia, Carini, Altofonte e Capaci denunciando due persone.