Una rete vicino al fiume e un uccello legato come richiamo, denunciato bracconiere

Era stato beccato giù più volte a vendere specie protette di uccelli al mercato di Ballarò, ma nonostante ciò è stato sorpreso nuovamente all’opera lungo la foce del fiume Himera, tra Termini Imerese e Buonfornello. I carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo-Nucleo Cites hanno denunciato per bracconaggio T.C., 61 anni.

L’uomo aveva predisposto sul letto del fiume un sistema di reti, comandato tramite un meccanismo a scatto, di circa 10 metri quadrati al centro del quale c’erano un richiamo vivo legato a dei paletti con un’imbracatura e un secondo richiamo, chiuso in una gabbia e nascosto dalla vegetazione. Motivo per cui veniva denunciato anche per maltrattamento di animali”.

La segnalazione sul 61enne è arrivata dalla Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, che ha permesso di assestare un ulteriore colpo al commercio illegale dell’avifauna selvatica. Negli ultimi mesi sono stati sempre più frequenti i sequestri di avvenuti nei confronti di bracconieri colti in flagranza di reato nonché di venditori, anche tramite portali e annunci on line”.