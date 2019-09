Contromano e ubriaco al volante, automobilista fermato alla Favorita

Contromano in Favorita e dopo aver “alzato il gomito”. A fermare un automobilista nella notte in viale Diana è stato un ispettore della polizia municipale libero dal servizio mentre rientrava a casa. L’agente, accortosi di quel mezzo che percorreva pericolosamente la strada nel senso opposto a quello di marcia, ha lanciato l’allarme alla sala operativa richiedendo un intervento

In pochi minuti sono arrivate diverse pattuglie che hanno intercettato l’auto e bloccato l’uomo. Al volante c’era un bengalese che è stato sottoposto all’esame dell’etilometro: l’accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue dell’automobilista superiore a quello previsto dalla legge. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e la confisca del veicolo.