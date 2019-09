Notte di paura a Partinico, “Samara” terrorizza coppia di giovani in centro

“Samara” terrorizza una coppia di giovani a Partinico. Due ragazzi di 21 e 17 anni hanno denunciato ai carabinieri l’episodio che sarebbe avvenuto nel centro abitato durante la scorsa notte: una persona travestita dal celebre personaggio del film horror "The Ring" li avrebbe minacciati con un coltello prima di risalire a bordo di un’auto e fare perdere le proprie tracce.

Nelle scorse settimane, dopo Afragola (Napoli) e Catania, ci sono stati numerosi avvistamenti. In un primo momento si è pensato a un banale e a tratti rischioso scherzo, poi è saltata fuori la “Samara challenge”. Si tratta di una gioco-sfida tra adolescenti a raccogliere l’invito e a vestire i panni del personaggio e terrorizzare i passanti.

Da quel momento gli episodi si sono moltiplicati di ora in ora da una parte all’altra dell’Italia. L’ultimo è avvenuto nella notte, quando la coppia stava passeggiando in via Tenente colonnello Sebastiano Cannizzo. I due giovani hanno denunciato di essere stati inseguiti al grido di “Devi morire”. Saranno i carabinieri a chiarire se si tratti dell’ennesimo scherzo di cattivo gusto.