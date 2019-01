Zona università, sul bus senza biglietto molla due pugni al controllore: denunciato

Due pugni ben assestati allo stomaco del controllore che lo aveva appena sorpreso a viaggiare senza biglietto. Aggressione sulla linea 109, questa mattina, in via Brasa. Un dipendente Amat è stato colpito da un passeggero - il 37enne G.P. - che è stato poi denunciato dalle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio, lesioni e minacce.

Sembrerebbe che i due controllori avessero da poco iniziato il servizio quando si sono imbattuti nel "portoghese", in una fermata vicina all’ingresso dell’università. "Non ha il biglietto? Allora mi favorisca un documento", ha detto uno dei due. "Non ce l’ho la tessera", ha risposto il 37enne. Da lì la richiesta d’intervento al 113 - come da prassi - per identificare il trasgressore e multarlo.

Alla notizia dell’arrivo di una volante l’uomo è andato in escandescenze, inveendo contro i dipendenti Amat e diventando subito aggressivo. In pochi secondi è scoppiato il parapiglia e il portoghese, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe colpito con due pugni uno dei controllori. Poi l’intervento degli agenti che lo hanno bloccato e identificato.

La vittima dell’aggressione, rimasta solo un po’ stordita, ha rifiutato l’intervento del 118 e dunque il trasporto in ospedale per accertamenti, riservandosi in un secondo momento la possibilità di sporgere denuncia contro il 37enne, protagonista dell’ennesimo caso di violenza registrato su uno dei tanti mezzi del trasporto pubblico in città.

Per contrastare l’escalation di episodi avvenuti nell’ultimo anno l’amministratore unico dell’Amat, Michele Cimino, ha annunciato l’intenzione di proteggere gli autisti con mezzi "super sicuri", dotati di cabine blindate e con telecamere a bordo contro aggressioni e atti vandalici. Risale ad appena due giorni fa la sassaiola contro tre vetture del tram avvenuta allo Sperone sulla quale indaga la polizia.