Controllore Amat ferito, Cgil: "Adottare subito le misure di sicurezza"

La Cgil Palermo esprime solidarietà al controllore dell'Amat colpito a pugni da un passeggero sprovvisto di biglietto, a bordo della linea 109 e chiede di attivare le misure di protezione del personale sollecitate in un recente incontro in Prefettura in cui si è parlato della sicurezza dei trasporti.

"Un nuovo caso di violenza gratuita, dopo l'assalto all'autista nel dicembre scorso, che lascia senza parole. Chiediamo l'avvio del piano di sicurezza per evitare aggressioni a bordo degli autobus e tutelare i lavoratori che non possono rimetterci la pelle durante l'espletamento di un servizio pubblico – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo - Occorre una risposta complessiva contro questa escalation di violenza e per questo bisogna mettere in atto subito le misure necessarie chieste per proteggere il personale, dai vetri blindati alle telecamere esterne e interne, ai telefoni mobili per le chiamate ai numeri di emergenza. Non si può rischiare la vita guidando gli autobus a Palermo”.