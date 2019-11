Sorpresi a prelevare al bancomat con le carte prepagate di altri: denunciati

Sorpresi davanti a uno sportello bancomat mentre cercano di utilizzare due prepagate Postamat di qualcun altro. Durante alcuni controlli per scovare i parcheggiatori abusivi in occasione della partita di calcio fra Italia e Armenia la polizia municipale ha denunciato un 54enne (B.E le iniziali) e un 37enne (R.F.) per il reato di indebito utilizzo di carta di credito e pagamento.

Gli agenti del Nucleo vigilanza trasporto pubblico, in abiti civili e auto civetta, ha riconosciuto uno dei due uomini per il suo trascorso da borseggiatore. Era in compagnia di un’altra persona e, secondo quanto ricostruito dai vigili, stavano cercando di prelevare contanti da uno sportelo Atm. Peccato però che entrambi le carte non fossero sue.

Sospettando quali fossero i loro piani gli agenti hanno bloccato i due uomini davanti alle Poste di via Alcide de Gasperi, li hanno perquisiti e infine denunciati. Sono in corso le indagini per risalire ai legittimi proprietari delle carte prepagate che potrebbero averle perse o potrebbero essere stati borseggiati nella calca durante l’accesso allo stadio.