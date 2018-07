Il tentato colpo da Gucci, denunciati due giovani incastrati dalle telecamere

Rintracciati i due giovani che avevano tentato di forzare l’ingresso del negozio Gucci. La polizia ha denunciato per tentato furto aggravato in concorso due ragazzi di Borgo Vecchio, neanche ventenni, che lo scorso 8 giugno avevano provato ad aprirsi un varco per entrare dalla porta laterale della boutique di lusso di via Libertà, a pochi giorni dall’episodio in cui un gruppo di ignoti ha sfondato la porta principale utilizzando una Smart come ariete.

Subito dopo l’accaduto gli agenti del commissariato Politeama e della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’accaduto. “Attraverso una scrupolosa analisi della geografia criminale, supportata da una conoscenza profonda del vicino quartiere di Borgo Vecchio, i poliziotti hanno operato un primo screening dei sospettati”, spiegano dalla Questura.

Il cerchio si è chiuso grazie alla visione dei filmati registrati dalle numerose telecamere di negozi e condomini della zona che hanno consentito agli investigatori di identificare alcuni componenti del gruppo criminale, conosciuti già per i loro trascorsi criminali. L’analisi delle immagini ha permesso di identificare due dei cinque giovani entrati in azione. Quella notte uno indossava un giubbotto rosso, l’altro invece aveva un giubbotto di due colori.

“Come testimoniato dalle immagini - concludono dalla polizia - entrambi hanno assunto un ruolo di rilievo nel fallito tentativo di effrazione nonostante la foga e la violenza”. Durante le perquisizioni domiciliari gli agenti hanno trovato riscontri sul conto dei due giovani malviventi, sequestrando parte dell’abbigliamento indossato in occasione dell’assalto. Proseguono le indagini per rintracciare gli altri componenti del gruppo e stabilire quale sia stato il movente del tentativo di furto e del danneggiamento.