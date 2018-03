Rifiuti speciali sotto terra, sequestrata discarica a Ciaculli: due denunce

Trovata area da 3.500 metri quadrati in Fondo Mezza Salma trasformata in sito di stoccaggio per sfabbricidi e scarti edili vari. Padre e figlio, di 54 e 25 anni, sono stati denunciati dagli uomini del distaccamento Forestale di Villagrazia