Via Ernesto Basile, fumano e bevono sull'autobus: denunciati due ragazzini

Fumavano e bevevano sull’autobus disturbando autista e passeggeri. È accaduto intorno alle 22.30 di sabato sera al capolinea Amat di via Ernesto Basile. Nonostante i ripetuti inviti a comportarsi in maniera civile rivolti loro dai dipendenti della società che gestisce il trasporto pubblico in città, tre giovanissimi - uno dei quali appena tredicenne - hanno continuato imperterriti a creare il caos su un mezzo della linea 109.

Stanco della situazione l’autista ha contattato i carabinieri che sono intervenuti con due pattuglie. I militari hanno bloccato e identificato i tre ragazzini, denunciandoli per il reato di interruzione di pubblico servizio. Fatta eccezione per il più giovane dei tre che è stato ripreso verbalmente e affidato ai genitori. Solo allora l’autobus dell’Amat ha potuto riprendere la sua corsa.