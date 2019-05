Denunciati 5 posteggiatori: "C'è chi ha occupato 30 metri di strada con cassette di legno"

Posteggiatori abusivi che occupano decine di metri di strada con le cassette di legno, che dirigono gli automobilisti col fischietto in bocca, vicino agli ospedali o alla stazione ferroviaria. Sono cinque i “professionisti della sosta” denunciati dalla polizia e sorpresi all’opera nonostante, in molti casi, i provvedimento di Daspo urbano e gli ordini di allontanamento già emessi per loro dal Questore.

Il parcheggiatore più giovane fra quelli fermati tra ieri e oggi mentre svolgevano l’attività illecita ha 25 anni. Qualche cittadino, infastidito dalla sua presenza e dai suoi modi mentre cercava un posto in piazza Cupani, lo segnalato alle volanti di polizia direttamente tramite l’app per smartphone YouPol. In pochi minuti gli agenti sono intervenuti, lo hanno denunciato e gli hanno sequestrato la somma di 70 euro.

Ha 43 anni invece il guardamacchine abusivo identificato dagli agenti del commissariato Libertà in piazza della Pace, vicino al carcere Ucciardone. Al momento dell’intervento il posteggiatore, col fischietto in bocca, era intento a fare spazio per agevolare le manovre di un automobilista. “Durante il controllo - spiegano dalla Questura - ha riferito di essere arrivato nella piazza la stessa mattina per esercitare l’attività e per farlo aveva delimitato un tratto di strada di circa 30 metri con diverse cassette di legno”.

Altri due posteggiatori sono stati fermati rintracciati in largo dei Cavalieri del lavoro, zona via Belgio, e in via Sant’Oliva. Il primo, un uomo di 52 anni, è stato individuato dalle “Nibbio” dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico. Il secondo, un 52enne, è stato visto in azione a pochi passi dal Teatro Massimo. Per entrambi denuncia e allontanamento dai luoghi. L’ultimo parcheggiatore abusivo, un 39enne, aveva invece scelto via Tricomi e la zona dell’ospedale Civico per il suo “lavoro”.