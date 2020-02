Via Restivo, provano a rubare una moto ma un passante vede tutto: denunciati 5 giovani

Cinque giovani denunciati per il furto di una moto. Notte movimentata tra via Empedocle Restivo e via Brigata Verona dove la polizia ha fermato un’auto e denunciato cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e 22 anni. Fondamentali la segnalazione di un passante che ha assistito all’episodio e l’intuito degli agenti del commissariato Libertà e dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico.

Era da poco passata l’una quando è arrivata alla centrale operativa la segnalazione di un cittadino che aveva notato due ragazzi mentre trascinavano di peso una moto di grossa cilindrata in via Brigata Verona. Qualche minuto dopo sono arrivate in zona diverse auto della polizia che hanno bloccato uscite e accessi di alcune strade. Una scena che, nonostante la tarda ora, ha attirato l’attenzione dei residenti.

“Ho visto un’auto in via Liguria - spiega a PalermoToday un commerciante che ha visto parte della scena dalla finestra - che prima si è fermata, poi è andata lentamente in retromarcia e infine ha proseguito la marcia sino a via Brigata Verona”. Lì dove poi sono piombate le volanti che hanno bloccato una Fiat Grande Punto. La perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti ha permesso agli agenti di riconoscere alcuni giovani corrispondenti alle descrizioni fornite dal testimone e di sequestrare un paio di guanti neri e alcuni arnesi da scasso.

Terminate le formalità di rito i cinque giovani (tra i quali un diciassettenne e un diciottenne) sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. Con grande gioia del legittimo proprietario, contattato nottetempo dalla polizia per la riconsegna della sua moto, una vecchia Yamaha da enduro, fedele compagna di tanti viaggi parcheggiata l’ultima volta in via Empedocle Restivo e ritrovata in via Liguria.