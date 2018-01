Falsomiele, intero palazzo allacciato abusivamente alla rete elettrica

Un intero palazzo allacciato abusivamente alla rete elettrica. Succede a Falsomiele, in via Ortigia, dove la polizia municipale ha denunciato sette persone per furto di energia elettrica. Si tratta S.G. (31 anni), M.L.C. (49), S.F. (38), M.O. (73) e A.T. (59). Resta da accertare a quali abitazioni fossero collegati altri due contatori.

L’intervento del Nucleo antifrode, nell’ambito dei controlli disposti dal neocomandante della polizia municipale Gabriele Marchese per il contrasto all’abusivismo, era rivolto alla verifica di un’attività che si sospettava fosse irregolare. Gli agenti, seguendo i cavi, hanno individuato gli allacci abusivi e rintracciato i residenti responsabili.