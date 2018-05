Cep, in tre tentano il furto di uno scooter ma arriva la polizia

Tentato furto di uno scooter al Cep e di un'auto nella zona di via Leonardo da Vinci. E' di tre denunce il bilancio di due interventi della polizia.

In via Cosenz intorno alle 3 di notte un uomo ha visto tre giovani che stavano cercando di rubare un Honda Sh e ha subito contattato il 113. Sul posto sono arrivate le volanti dell’Upgsp e alla vista degli uomini in divisa i tre ladri sono saliti a bordo di uno scooter e sono scappati. Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo è stato catturato e denunciato al termine degli accertamenti di rito: si tratta di un 23enne di Falsomiele, accusato di "possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso".

Poco prima due trentenni sono stati denunciati per il tentativo di furto di una Fiat 500 parcheggiata in via Leonardo Ruggeri, la strada che collega via Leonardo da Vinci a via Evangelista di Blasi. Anche in questo caso, mentre armeggiavano sullo sportello dell’auto, l’arrivo di alcune pattuglie di polizia ha mandato in fumo il colpo. Nell’ultimo periodo la zona risulta bersaglio dei malviventi che, approfittando del buio, cercano di rubare macchine e scooter da cui smontare pezzi di ricambio.