Coronavirus, bevono alcol e giocano a carte in un garage: otto denunce

Sorpresi dentro un garage in zona Uditore a giocare a carte e bere in compagnia. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato un gruppetto di persone, di età compresa fra i 40 e i 76 anni, per l’inosservanza dei decreti dell’8 e 9 marzo che vietano gli assembramenti. "I militari hanno scoperto - spiegano dal Comando provinciale - un garage adibito a bettola dove le persone riunite erano intente a giocare a carte e consumare bevande alcoliche". Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i controlli amministrativi al termine dei quali il garage è stato posto sotto sequestro.

