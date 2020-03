Coronavirus, denunciati 4 fruttivendoli abusivi: uno aveva il reddito di cittadinanza

Fruttivendoli abusivi, Coronavirus e reddito di cittadinanza. I vigili urbani e i carabinieri di Carini sono intervenuti questa mattina tra le bancarelle degli ambulanti piazzati lungo la strada statale 113 est e a Villagrazia di Carini per controllare le licenze di alcuni venditori e verificare la ragioni della loro presenza in strada. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati 200 chili di frutta e verdura.

Durante il controllo interforze il personale guidato dal comandante della polizia municipale Marco Venuti e dal comandante della stazione dei carabinieri Santo Tirnetta, l’attenzione è stata posta anche sul controllo delle autocertificazioni necessarie in virtù del decreto dello scorso 11 marzo e senza le quali, in questi giorni, non è possibile stare per stare in strada.

Tre dei quattro soggetti - G.P., palermitano di 39 anni; M.M., palermitano di 22 anni, G.C., 51enne di Cinisi - sono stati denunciati perché sorpresi in strada ad esercitare abusivamente l’attività commerciale, un quarto invece per la violazione della legge che ha istituto il reddito di cittadinanza. Si tratta di F.A., 56enne di Cinisi, la cui posizione è stata segnalata anche all'Inps.

Tutti e quattro dovranno inoltre rispondere del reato previsto all’articolo 650 del codice penale, l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, per la violazione del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che invita tutti i cittadini a restare in casa se non per situazioni di necessità per limitare la diffusione del contagio. Decreto che presto potrebbe essere superato con ulteriori provvedimenti più stringenti.

"Controllato anche un esercizio alimentari di Villagrazia di Carini - si legge in una nota - dove il titolare, in violazione delle norme del decreto, vendeva panini conditi ai clienti. Oltre lo stesso titolare sono stati denunciati anche i tre clienti del locale". Per l’attività commerciale, spiegano i vigili, scatterà la segnalazione che potrebbe portare alla sua chiusura temporanea.

“Questi episodi - dice il comandante Venuti - evidenziano che purtroppo i cittadini non hanno ben compreso la gravità della situazione e le motivazioni che hanno indotto il governo ad adottare le limitazioni alla libera circolazione. State a casa! Il tempo delle scuse alle forze dell’ordine è al momento sospeso. Appena tutto sarà finito potremo tornare a giocare a guardia e ladri. Ma ora no, è il momento della serietà e della responsabilità”