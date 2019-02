Carini, impediva il deflusso delle acque del torrente: demolito muro abusivo

Demolito un muro che impediva il deflusso del torrente Milioti, a Carini. Il Comune lo ha scoperto durante la bonifica del corso d'acqua iniziata nei giorni scorsi e ancora in corso: "Bloccava - spiega il sindaco Giovì Monteleone - l’accesso ai mezzi necessari per eseguire le manutenzioni e la pulizia".

L'intervento è scattato per togliere i rifiuti che "criminali sconsiderati riversano sul torrente e sgomberare dagli ostacoli il flusso delle acque evitando così danni a mezzi e persone". "Dopo aver scritto all’ispettorato Forestale e al Genio Civile per chiedere gli interventi di loro competenza - continua il primo cittadino - ci siamo autonomamente determinati a eseguire la pulizia. Di certo quest’Amministrazione comunale non sta a guardare...".

Il Comune di Carini nei mesi scorsi ha demolito diversi immobili costruiti sul letto del torrente Milioti. "Quando piove - conclude Monteleone - non è l’acqua che scorre e trasborda nella strada e invade le case limitrofe a essere fuori posto ma sono le case e le strade che non sono al loro posto".

