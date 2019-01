"Impossibile recuperare l'immobile": l'ex asilo in piazza Danisinni sarà demolito 

L'ex asilo che sorge al centro di piazza Danisinni sarà demolito dal Coime. Lo ha deciso il Comune dopo che tre relazioni tecniche hanno escluso la possibilità di recupero dell'immobile.

"In linea con il processo partecipativo che in questi ultimi anni ha coinvolto la parrocchia e i cittadini del quartiere, decideremo insieme cosa fare nell'area - commenta il sindaco Leoluca Orlando - e come renderla utile e fruibile per nuovi servizi". Allo studio la possibilità di installare, dopo l'abbattimento dell'asilo, un'altra costruzione prefabbricata più piccola con area verde attorno.