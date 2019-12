Marcello Dell'Utri è socialmente pericoloso? Rinviata l'udienza

E' stata rinviata al prossimo 28 gennaio l'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano per Marcello Dell'Utri per valutare se è socialmente pericoloso. Lo scorso 3 dicembre Dell'Utri è tornato libero dopo aver scontato oltre cinque anni di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

"Il rinvio si è reso necessario - spiega il difensore Alessandro De Federicis - per l'assenza di alcuni documenti" nel fascicolo. Sarà il giudice Giulia Turri a decidere se applicare o meno l'eventuale misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni con le relative prescrizioni. Al centro della contesa tra difesa e accusa c'è lo stabilire l'"attualità" della pericolosità sociale di Dell'Utri il quale non ha chiuso i suoi conti con la giustizia: ad esempio deve affrontare ancora il processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia che in primo grado gli ha portato la pena di 12 anni. All'udienza a porta chiuse, che si è trasformata in un semplice rinvio, non era presente l'ex senatore.