"In ospedale non ha privacy": caso Dell’Utri, ex parlamentari fondano Comitato per la sua libertà

Un Comitato nazionale per la libertà di Marcello Dell’Utri. Ma non solo. Anche una lettera inviata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e al presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma. Obiettivo: chiedere un incontro e la calendarizzazione della discussione in Parlamento appena saranno eletti i nuovi presidenti delle Camere. Così cinque parlamentari di Forza Italia - Amedeo Laboccetta, Elio Massimo Palmizio, Franco Cardiello, Vincenzo Gibiino e Giancarlo Pittelli. Laboccetta - stanno manifestando il sostegno all'amico Dell'Utri, 77 anni.

Nella lettera al ministro Orlando si legge: “Dell’Utri è costretto a vivere 24 ore su 24 nella stessa stanza di ospedale con due persone che lo guardano costantemente, conversano e usano in continuazione i cellulari anche nelle ore notturne”. Laboccetta, ad esempio, è indignato dal fatto che all’amico Dell’Utri manchi qualsiasi privacy e come "la condizione di recluso ospedaliero" sia "peggiore di quella di recluso ordinario". Laboccetta, poi, cita una lettera ricevuta dalla moglie dell’ex senatore, Miranda Ratti: “Io penso – dice – che con la lettera della moglie di Dell’Utri, Mattarella debba prendere provvedimenti".

Una battaglia che durerà a oltranza: "Dell'Utri non deve morire in carcere, è sottoposto a una vera tortura. Il Capo dello Stato non deve fare Ponzio Pilato. Ha gravi patologie, va messo ai domiciliari. Non si può dire che può scappare. Non si può aspettare che stia su una sedia a rotelle perché gli vengano i dati i domiciliari. Questo è uno scandalo più grave del caso Tortora".