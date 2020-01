VIDEO | Staccionate divelte, buche e fioriere rotte: viaggio nella Villa Costa "ritrovata"

Nel luglio dello scorso anno, a 7 mesi dalla riapertura, il Comune aveva annunciato l'avvio degli interventi di riqualificazione. Previsti un parco giochi, uno spazio per adulti e un'area di sgambatura per cani. A oggi però, sebbene i residenti riferiscano che gli operai lavorano per dare nuova vita al giardino, la situazione non è delle migliori