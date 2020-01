Isola diventerà un centro "cardioprotetto": saranno installati tre defibrillatori

Tre defibrillatori saranno installati a Isola delle Femmine: uno in piazza Umberto I, uno in piazza Pittsburg e uno mobile nel campo sportivo di via Libertà. E' questo il frutto dell'accordo firmato questa mattina tra l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Bologna, e il Rotary Club Palermo Baia dei Fenici presieduto da Giuseppe Chiarello.

L'accordo prevede anche l'avvio di un corso di formazione per 25 operatori (vigili urbani, rappresentanti delle cooperative dei pescatori, delle associazioni sportive, operatori della guardia costiera ausiliaria e della protezione civile) curato dal Club Rotary grazie al contributo dei propri soci medici.