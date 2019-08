Decreto sicurezza, Missione Speranza e Carità con Orlando: "Europa non tema migranti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento dei Focolari di Palermo e la Missione Speranza e Carità in spirito di unità esternano il pieno e deciso supporto all’azione del sindaco Leoluca Orlando e alla lettera inviata alla Comunità Europea in cui si legge, tra le altre cose, “in momenti come questo è forte il diritto/dovere di prendere posizione evitando atteggiamenti paludosi o timidi che hanno caratterizzato e rischiano di caratterizzare la perdita della democrazia e la mortificazione di inviolabili diritti umani di tutti e di ciascuno".

"Ci sembrava - si legge in una nota - doveroso supportare la scelta, dura ma decisa della città di Palermo sottolineando anche che il missionario laico Fratel Biagio è partito a piedi alla volta della comunità europea (il nove luglio) in un viaggio da 'migrante' per aprire i cuori all’Europa, siamo certi che ogni gesto di pace, e che l’unione dei singoli per il bene comune trasformerà questa nazione, questa Europa, nella società che sogniamo capace di vivere l’altro come risorsa e non come paura del diverso".