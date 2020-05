De Filippis (Db): "Bene l'esonero della tassa sul suolo pubblico per bar e ristoranti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'esenzione del pagamento del suolo pubblico relativo al 2020 per bar, ristoranti e in genere le attività turistiche, approvata dall'Ars durante la Finanziaria sull'emergenza Coronavirus, è un concreto aiuto nei confronti di settore in gravi difficoltà economiche". Lo afferma Eduardo De Filippis, coordinatore cittadino di DiventeràBellissima, sottolineando che "così come voluto fortemente dal governo Musumeci le minori entrate potranno essere coperte dai Comuni con un apposito fondo perequativo. La Regione e l'Ars hanno fatto la propria parte, ora il provvedimento sia attuato prima possibile dal Comune di Palermo".