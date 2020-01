Si allontana da casa e sparisce, la sorella: "Manca da quattro giorni, aiutateci a trovarlo"

Lo scorso mercoledì è uscito di casa intorno alle 17.30 e non è mai tornato. Davide Cimino, 28 anni, abita con la madre a San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Proprio la mamma è stata l'ultima persona che lo ha sentito al telefono il giorno del suo allontanamento. "Mia madre l'ha sentito verso le 20 e lui gli ha detto che stava rientrando ma non è mai tornato. Aiutati a trovarlo". A lanciare un appello, attraverso PalermoToday, è la sorella maggiore Maria Grazia, 42 anni.

Davide ha anche un figlio di 5 anni dall'ex compagna dalla quale si è separato due anni fa. Il 22 gennaio indossava un giubbotto verde militare (quello della foto), un paio di jeans strappati all'altezza del ginocchio e un paio di scarpe da tennis grige. Ha dei tatuaggi sul collo: un paio di labbra su un lato e dei dadi sull'altro lato. Ha i capelli ricchi castani e gli occhi castani. E' alto 1, 80 centimetri e pesa intorno ai 70 chili, è molto esile come corporatura.

La famiglia ha presentato regolare denuncia di scomparsa ai carabinieri di Monreale ieri mattina. "Abbiamo atteso qualche giorno - continua la sorella - perchè Davide in passato si è allontano altre volte da casa ma dopo due giorni al massimo è tornato. Questa volta invece sono quattro giorni che non abbiamo sue notizie e siamo molto preoccupati. Torna a casa, noi siamo la tua famiglia e vogliamo aiutarti. Se qualcuno dovesse vederlo, per favore - conclude Maria Grazia - si metta in contatto con le forze dell'ordine".