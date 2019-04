Emergenza casa, nel 2018 a Palermo 1.151 affittuari sono stati sfrattati

Palermo è nella top ten delle città capoluogo italiane con il maggior numero di affittuari sfrattati. Sono ben 1.151 gli sfratti emessi nel 2018, secondo i dati elaborati dal sindacato inquilini Ania e dall'associazione proprietari Casa Mia. Una triste statistica che colloca Palermo al quinto posto nella graduatoria nazionale stilata dalle due associazioni, che hanno analizzato il mercato della locazione in Italia.

Lo scorso anno, in Italia si sono state affittate 1.347.815 unità abitative. Nel 2017 erano di più: 1.373.091. "Il primo dato che emerge fotografa impietosamente un aumento crescente delle morosità degli inquilini" scrivono in una nota Ania e Casa Mia. "Visto che la popolazione nazionale è da tempo invariata - si legge ancora - è facile desumere da questi dati che in una unità immobiliare sempre più spesso vi alloggiano due o più nuclei familiari per dividere le spese e dividere il canone di locazione".

Per diminuire le morosità ed i conseguenziali sfratti, Ania e Casa Mia sollecitano l'uso del contratto fiscalmente agevolato: "Ciò consentirebbe un importante risparmio fiscale in grado di calmierare i canoni locativi. Combattere la crisi del settore della locazione diventa sempre di più di primaria importanza per che ci amministra, in quanto tale comparto è di vitale importanza per il benessere sociale e per evitare la rinascita delle lotte di classe di sessantottina memoria".

"Tra le grandi città - denunciano Andrea Monteleone (Ania) e Franco Lipari (Casa Mia) in una lettera indirizzata all'assessore comunale Giuseppe Mattina - Palermo resta l'unica a non aver rinnovato il nuovo accordo territoriale per gli affitti agevolati. Sono trascorsi 766 giorni, più di due anni, dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della nuova convenzione nazionale affitti".